Путин призвал закрепить в законодательстве понятие частичной занятости

В российском законодательстве нужно закрепить понятие частичной занятости. Об этом на пленарной сессии XXVI Петербургского международного экономического форума заявил Президент России Владимир Путин.

«Также предлагаю поддержать граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Сегодня они также имеют право на пособие, только если не работают, не имеют никакого иного источника. Даже при желании подработать нельзя этого сделать, тогда потеряешь пособие. И нужно, безусловно, снять эти ограничения, а именно сохранить пособия по уходу при частичной занятости таких граждан, а чтобы здесь не было разночтений, нужно закрепить понятие "частичная занятость" в законе», – заявил российский лидер.

Он призвал парламент страны как можно скорее принять соответствующие нормы.