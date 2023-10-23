Путин призвал заботиться о детях участников СВО, «как о своих собственных»

Фото: kremlin.ru

О детях участников специальной военной операции власти субъектов должны заботиться, «как о своих собственных». Таким мнением Президент России Владимир Путин поделился на встрече с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым.

На встрече в Кремле глава региона рассказал о поддержке, оказываемой самим участникам СВО и их семьям, семьям погибших и раненых. Так, все дети из таких семей взяты на мониторинг в рамках регионального проекта «Дети героев», регулярно организуются поставки гуманитарных грузов в зону СВО — в эту работу, по словам Кокова, включилась вся республика. Поддержка оказывается как на уровне региона, так и муниципалитетов. Проводятся личные приемы, на которых принимаются обращения от участников СВО и их семей.

«Принимаем по обращениям, отрабатываем в ручном режиме по каждому обращению, стараемся не пропустить ни одного обращения», — подчеркнул собеседник главы государства.

«Здесь всё важно, но то, что вы сказали про детей, ‒ это особое внимание, конечно, — заметил Путин. — К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них, как о своих собственных».

Помимо этого, Казбек Коков рассказал о реализации инвестиционных проектов в регионе, национальных проектов, ремонте и строительстве социально значимых учреждений и других аспектах жизни республики.