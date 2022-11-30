Путин призвал выселять людей их «трущоб»

В России с опережением ведется расселение граждан из аварийного фонда, заявил Президент Владимир Путин. Эту тему он назвал «чувствительной» для россиян, призвав активнее работать в этом направлении и уделять внимание благоустройству городов и поселков.

«Мы тоже постоянно об этом говорим, нужно из трущоб людей выселять, как я уже обращал на это внимание коллег», – отметил он на церемонии открытия социальных объектов, в которой принимает участие в онлайн-режиме.

Наряду с жильем в регионах вводятся необходимые объекты коммунального хозяйства, идет благоустройство городов и поселков, отметил Президент. «Люди своими глазами видят позитивные изменения. Надеюсь, что это так и есть <…> И люди на своих родных улицах, во дворах, скверах, парках, набережных увидят эти изменения», – приводит слова Президента пресс-служба Кремля.

Напомним, ранее Путин предсказал новый рекорд по строительству жилья в России по итогам этого года.