Путин призвал внедрить опыт генетических исследований на Ямале по всей России

Генетические исследования диагностики женщин на ранней стадии беременности для определения и предупреждения возможных осложнений, которые проводятся в Ямало-Ненецком автономном округе, нужно масштабировать и на другие российские регионы, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече с главой государства губернатор Дмитрий Артюхов доложил о том, как проходит бесплатная диагностика будущих матерей.

«Мы в прошлом году приступили к пилотному проекту: диагностируем в России – наши российские генетические центры – всех бесплатно, кому необходимо это исследование, и на ранней стадии это делается неинвазивно, максимально комфортно для будущих мам, и на ранней стадии выявляем, если есть какие-то нюансы», – рассказал он.

По словам Артюхова, эксперимент прошел очень удачно. Российский лидер отметил, что этот опыт нужно применять во всех регионах РФ.