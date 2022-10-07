Путин призвал ужесточить требования к местам продажи животных

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий требования к местам продажи животных. Ожидается, что документ поможет исключить жестокое обращение с ними.

«Содержание животных в местах, используемых для торговли животными, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации», — говорится в законе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

С инициативой об установке правил для продажи животных ранее выступил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он отметил, что на «птичьих» рынках и в зоомагазинах часто отмечаются случаи негуманного обращения с животными.