Путин призвал ускорить ремонт дорог в России

Планы по реконструкции дорог в России необходимо выполнять не просто в срок, но и опережающими темпами. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил Президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что до 2027 года 85% дорог в России должно быть приведено в нормативное состояние. По итогам прошлого года обновлено свыше 27 тыс. км автодорог, еще 1600 км было построено и реконструировано.

«Задача на ближайшие годы — привести в нормативное состояние 85% опорной дорожной сети, протяженность которой 136 тыс. км. Перечни соответствующих мероприятий общей стоимостью 13 трлн рублей утверждены, они рассчитаны на пять лет: с 2023 по 2027 годы», — цитирует главу государства ТАСС.

Президент напомнил, что дороги и их качество важны для строительства социальных и жилых объектов, новых инвестиционных проектов в разных сферах. Кроме того, они выполняют связующую функцию, объединяя территории, в том числе новые субъекты РФ.