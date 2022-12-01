Путин призвал усилить систему оказания психологической помощи в России

На сегодняшний день службы психологической помощи в России не развиваются полноценно, заявил Президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что у граждан есть потребность в услугах квалифицированных специалистов в области психологии.Об этом сообщает РИА Новости.

«Нужно признать, что у нас эти службы соответствующим образом пока не востребованы, то есть они востребованы, но не развиваются нужным образом», — сказал глава государства на площадке Парка наук и искусства «Сириус».

По словам российского лидера, такая ситуация с развитием центров психологической помощи складывается из-за того, что государство на муниципальном, региональном и федеральном уровнях пока не уделяет этому должного внимания.

Он обещал обратиться к Премьер-министру Михаилу Мишустину и координационной комиссии, которые должны будут рассмотреть этот вопрос.

«Вот, скажем, в МЧС — там достаточно эффективно и на постоянной основе пользуются услугами психологов. Почему? Потому что там, очевидно, востребована помощь специалистов, таких как вы», — подчеркнул Президент.

Владимир Путин принял участие в открытии II Конгресса молодых ученых. На полях мероприятия специалисты из 40 стран мира обсуждают способы достижения научного и технологического суверенитета РФ, а также перспективы международного сотрудничества, связи науки и общества.