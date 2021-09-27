Путин отметил важность стратегического планирования для безопасности России

Стратегическое планирование играет важную роль как в обеспечении безопасности России, так и в ее развитии, заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

«Тема крайне важная, актуальная, напрямую связанная и с национальной безопасностью, и с перспективами развития России», – отметил глава государства.

По мнению Путина, сложившаяся практика не обеспечивает комплексного подхода в стратегическом планировании, поэтому возникает необходимость создать сбалансированную и целостную систему, где все органы власти будут работать как единое целое.

Он подчеркнул, что именно стратегическое планирование задает главные ориентиры и векторы движения в ключевых отраслях на целые десятилетия вперед.