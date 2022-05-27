Путин призвал уделять особое внимание вопросам продовольственной безопасности в ЕАЭС

На фоне сложной ситуации в мире необходимо уделять особое внимание вопросам обеспечения продовольственной безопасности в Евразийском экономическом союзе. Об этом сказал Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Полагаю важным и далее уделять особое внимание вопросам обеспечения продовольственной безопасности», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что страны, входящие в союз, вносят большой вклад в решение этих проблем, все члены организации «ведут себя в высшей степени ответственно».

Путин добавил, что на сегодня все пять стран с помощью собственного производства полностью покрывают внутренние потребности по основным видам продовольствия и сельхозтоваров, передает пресс-служба Кремля.