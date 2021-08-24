Путин призвал уделять больше внимания поддержке фермеров

Уделять больше внимания поддержке фермеров и малого бизнеса на селе призвал сегодня Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании второго этапа ХХ съезда «Единой России».

Глава государства отметил, что сегодня сельское хозяйство является одним из флагманов российской экономики.

«Полностью разделяю настрой партии уделить больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса на селе, включая развитие ярмарок и точек нестационарной торговли во всех регионах, где фермеры могут напрямую, без посредников продавать свою продукцию», — цитирует Путина пресс-служба «Единой России».

Ранее, 19 августа, на совещании с Правительством РФ, главами регионов, представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями был озвучен ряд мер, которые позволят снизить стоимость некоторых продуктов, входящих в том числе в так называемый «борщевой» набор.

Уже 21 августа Президент поручил главам регионов увеличить количество сельхозярмарок, где граждане могут приобрести продукцию по выгодной цене.