Путин призвал уделять больше внимания экологии в Тульской области

Тульская область — это регион с высокой концентрацией производств и промышленных предприятий. В этой связи руководству субъекта стоит уделять больше внимания сохранению окружающей среды и вопросам экологии. На это на встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым обратил внимание Президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что на прошлой встрече поставил перед руководством региона три ключевых задачи: повышение укомплектованности кадрами системы здравоохранения, решение вопроса аварийного жилья и улучшение экологии. Обсуждение работ, которые были проведены для их решения, и стало основной темой встречи.

«Тульская область под вашим руководством показывает хорошие результаты развития — и валовой региональный продукт растет, и промышленное производство, сельское хозяйство, инвестиции. Все не только в норме, но и выше среднероссийских показателей», — резюмировал глава государства.