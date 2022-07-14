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Официальная хроника
14 июля 2022  14:58

Путин призвал уделять больше внимания экологии в Тульской области

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Тульская область — это регион с высокой концентрацией производств и промышленных предприятий. В этой связи руководству субъекта стоит уделять больше внимания сохранению окружающей среды и вопросам экологии. На это на встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым обратил внимание Президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что на прошлой встрече поставил перед руководством региона три ключевых задачи: повышение укомплектованности кадрами системы здравоохранения, решение вопроса аварийного жилья и улучшение экологии. Обсуждение работ, которые были проведены для их решения, и стало основной темой встречи.

«Тульская область под вашим руководством показывает хорошие результаты развития — и валовой региональный продукт растет, и промышленное производство, сельское хозяйство, инвестиции. Все не только в норме, но и выше среднероссийских показателей», — резюмировал глава государства.

#Владимир Путин #экология
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