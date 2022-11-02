Путин призвал учитывать мнение российских солдат при совершенствовании военной экипировки

Сегодняшняя обстановка требует от Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ работы в другом режиме – она должна быть построена таким образом, чтобы ничего не мешало добиваться нужного результата. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Такая работа должна быть системно выстроена. Например, по каждому элементу экипировки ВС России должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно использует эту экипировку, тех, кто понимает, как она на самом деле выполняет ту функцию, для которой она создавалась», – сказал на сегодняшнем совещании.

Он подчеркнул, что имеет в виду как военное снаряжение, медицинскую аптечку, так и вооружение. Для всего этого нужно обеспечить активную конкуренцию разработчиков и производтелей.