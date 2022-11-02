news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
2 ноября 2022  16:16

Путин призвал учитывать мнение российских солдат при совершенствовании военной экипировки

news_top_970_100

Сегодняшняя обстановка требует от Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ работы в другом режиме – она должна быть построена таким образом, чтобы ничего не мешало добиваться нужного результата. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин. 

«Такая работа должна быть системно выстроена. Например, по каждому элементу экипировки ВС России должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно использует эту экипировку, тех, кто понимает, как она на самом деле выполняет ту функцию, для которой она создавалась», – сказал на сегодняшнем совещании. 

Он подчеркнул, что имеет в виду как военное снаряжение, медицинскую аптечку, так и вооружение. Для всего этого нужно обеспечить активную конкуренцию разработчиков и производтелей.

#Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100