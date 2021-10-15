Путин призвал страны СНГ защищать память о Великой Отечественной войне

Странам СНГ необходимо продолжать защищать память о подвиге своих народов во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета глав государств — участников Содружества Независимых Государств.

«Убежден: необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о подвиге наших народов, о том, какие жертвы все мы понесли, все наши народы, и положили на алтарь победы над нацизмом», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что сохранение памяти об общей Победе в Великой Отечественной является приоритетной задачей для стран СНГ. Он также поблагодарил партнеров по Содружеству за их поддержку на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды, выдвинутых РФ, передает пресс-служба Кремля.