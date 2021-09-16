Путин призвал страны ОДКБ к сплоченности в обеспечении безопасности

Необходимо скоординировать усилия стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для обеспечения безопасности в контексте текущей ситуации в Афганистане. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

На саммите ОДКБ он отметил, что сразу после вывода войск США и их союзников из Афганистана и приходу к власти движения «Талибан» (признано в России террористическим, его деятельность запрещена — прим. Т-и) на внеочередном саммите лидеры обменялись мнениями об опасностях, связанных с изменившейся ситуацией в этом государстве.

«Все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована самая тесная координация и сплоченность государств — членов ОДКБ», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ не только нестабильна, но и грозит большими рисками для стран-участниц.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Путин, находящийся на самоизоляции, дистанционно принял участие в саммите ОДКБ.