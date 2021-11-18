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Экология
18 ноября 2021  17:16

Путин призвал страны объединить усилия по борьбе с коронавирусом на равной основе

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Несмотря на все меры, предпринимаемые странами мира, пандемия все еще не побеждена. Для того, чтобы перебороть инфекцию, нужно объединить усилия на равной основе. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РФ. 

«Россия призывает наладить реальное сотрудничество в борьбе с этим коварным заболеванием на равной и справедливой основе. Без этого добиться успеха, победить вирус невозможно», — цитирует РИА Новости главу государства.

Президент подчеркнул, что коронавирус серьезно нарушил привычное течение жизни во всем мире.

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