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Путин призвал страны БРИКС развивать центр вакцин и исследования туберкулеза
Президент России Владимир Путин уделил внимание теме здравоохранения на заседании саммита БРИКС в расширенном составе, которое проходит в «Казань ЭКСПО».
«Россия также выдвинула инициативу налаживания исследовательской сети БРИКС по общественному здоровью, которая призвана способствовать укреплению национальных систем здравоохранения за счет обмена передовым опытом. Важно и далее укреплять потенциал действующих по линии БРИКС центра вакцин и сети по исследованию туберкулеза», - сказал российский лидер.
По линии здравоохранения страны БРИКС достигли заметного прогресса за счет сотрудничества, чему способствовала октябрьская встреча профильных министров в Москве, напомнил Путин. Она задала долгосрочный вектор работы в сфере здравоохранения. Полезен был и первый форум БРИКС по ядерной медицине, который прошел в Санкт-Петербурге.
Отдельно Президент РФ сказал о выходе первого номера медицинского журнала БРИКС.
«Отныне врачи, ученые и студенты медики имеют возможность публиковать свои научные идеи», – заключил он.
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