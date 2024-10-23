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Общество 23 октября 2024 13:41

Путин призвал страны БРИКС развивать центр вакцин и исследования туберкулеза

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Президент России Владимир Путин уделил внимание теме здравоохранения на заседании саммита БРИКС в расширенном составе, которое проходит в «Казань ЭКСПО».

«Россия также выдвинула инициативу налаживания исследовательской сети БРИКС по общественному здоровью, которая призвана способствовать укреплению национальных систем здравоохранения за счет обмена передовым опытом. Важно и далее укреплять потенциал действующих по линии БРИКС центра вакцин и сети по исследованию туберкулеза», - сказал российский лидер.

По линии здравоохранения страны БРИКС достигли заметного прогресса за счет сотрудничества, чему способствовала октябрьская встреча профильных министров в Москве, напомнил Путин. Она задала долгосрочный вектор работы в сфере здравоохранения. Полезен был и первый форум БРИКС по ядерной медицине, который прошел в Санкт-Петербурге.

Отдельно Президент РФ сказал о выходе первого номера медицинского журнала БРИКС.

«Отныне врачи, ученые и студенты медики имеют возможность публиковать свои научные идеи», – заключил он.

#саммит БРИКС #Владимир Путин #здравоохранение
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