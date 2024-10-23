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Путин призвал страны БРИКС обратить внимание на транспортную взаимосвязанность государств
Вопросы повышения транспортной взаимосвязанности между странами БРИКС заслуживают отдельного внимания. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.
«Особого внимания заслуживают вопросы повышения транспортной взаимосвязанности между нашими странами, поскольку это дает дополнительные возможности для роста и диверсификации взаимной торговли», – заявил российский лидер.
Он отметил, что в этом году запущен регулярный диалог в рамках БРИКС по данной тематике, и образованы подгруппы по транспорту и логистике в рамках делового совета.
«Обсуждаются такие перспективные проекты как формирование постоянной логистической платформы БРИКС, составление обзора транспортных маршрутов, открытие электронной коммуникационной площадки по транспорту, учреждение перестраховочного пула», – добавил Путин.
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