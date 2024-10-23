news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 23 октября 2024 13:25

Путин призвал страны БРИКС обратить внимание на транспортную взаимосвязанность государств

Скопировать ссылку

Вопросы повышения транспортной взаимосвязанности между странами БРИКС заслуживают отдельного внимания. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.

«Особого внимания заслуживают вопросы повышения транспортной взаимосвязанности между нашими странами, поскольку это дает дополнительные возможности для роста и диверсификации взаимной торговли», – заявил российский лидер.

Он отметил, что в этом году запущен регулярный диалог в рамках БРИКС по данной тематике, и образованы подгруппы по транспорту и логистике в рамках делового совета.

«Обсуждаются такие перспективные проекты как формирование постоянной логистической платформы БРИКС, составление обзора транспортных маршрутов, открытие электронной коммуникационной площадки по транспорту, учреждение перестраховочного пула», – добавил Путин.

#саммит БРИКС #Владимир Путин #Транспорт #логистика #БРИКС
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100