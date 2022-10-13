Путин призвал страны Азии вместе бороться с терроризмом

Россия призывает страны Азии активнее работать с международным банком данных для противодействия терроризму, заявил Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы к террористам не попало оружие массового уничтожения.

«Крайне важно <…> укреплять сотрудничество государств по противодействию террористической угрозе, выявлению и нейтрализации экстремистских группировок, по блокированию их финансовой подпитки, по борьбе с наркотрафиком и по пресечению пропаганды радикальных идей», – сказал Путин на саммите в Астане (цитата по сайту Кремля).

Напомним, Путин прилетел в Астану в ночь с 12 на 13 октября. Помимо участия в саммите «Россия – Центральная Азия» у главы государства запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.