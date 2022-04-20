Путин призвал стимулировать внутренний спрос на российский металл

В России необходимо простимулировать внутренний спрос на продукцию металлургии. Прежде всего в этом может помочь строительная сфера, подчеркнул на совещании по ситуации в металлургии Президент России Владимир Путин.

В текущих условиях важность внутреннего спроса становится еще больше. «Его нужно поддержать и стимулировать, прежде всего за счет увеличения объемов жилищного, инфраструктурного, коммерческого и промышленного строительства, за счет широкого выпуска товаров, где используется металлургическая продукция», — цитирует его пресс-служба Кремля.

Президент России отметил, что для повышения спроса на отечественный металл нужно открывать новые долгосрочные проекты и программы. Их эффект будет заметен для всей экономики, субъектов страны и населения.