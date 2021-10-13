Путин призвал спецслужбы СНГ внимательно следить за ситуацией в мире

Спецслужбы стран СНГ должны внимательно наблюдать за обстановкой, складывающейся в мире, и адекватно оценивать и реагировать на любые риски и вызовы, подчеркнул Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главами спецслужб содружества.

«Как и прежде, вашим ведомствам важно четко отслеживать складывающуюся обстановку. Любые вызовы и риски, — цитирует главу государства пресс-служба Кремля. — Всесторонне анализировать, просчитывать, как они могут повлиять на безопасность в нашем общем регионе, какие негативные последствия могут вызвать для международной политической, экономической, гуманитарной сферы, и адекватно на них, соответственно, реагировать».

Сегодня Президент России в режиме ВКС провел встречу с главами спецслужб стран Содружества независимых государств. Участниками мероприятия стали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.