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Путин призвал создать единую творческую среду во всех школах России
В школах по всей России необходимо создать единую творческую среду, используя опыт «Сириуса». Об этом на заседании попечительского совета «Талант и успех» заявил Президент России Владимир Путин.
Перед заседанием он осмотрел новые пространства, созданные в «Сириусе», и встретился с учениками и педагогами. «Все в один голос говорят о том, что проект уникальный, хороший, и он „на марше“ находится, удался. Для детей с разными интересами — для будущих ученых, инженеров, спортсменов, артистов — здесь есть все условия для обучения, для занятия в кружках и секциях, для участия в общественной работе, для знакомства с профессией», — заявил глава государства.
По его словам, подобную среду необходимо организовать во всех российских школах. Подумать над тем, как реализовать подобный проект, Президент поручил представителям «Сириуса» и Минпросвещения России.
Также он поздравил педагогов «Сириуса» и всех российских учителей с наступающим профессиональным праздником и поблагодарил их за верность профессии, своим ученикам и призванию.
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