Путин призвал соблюдать сроки строительства и поставок новых кораблей

Определенные госконтрактами сроки строительства и поставок перспективных вооружений, прежде всего техники для ВКС и ВМФ, должны четко исполняться. Об этом на совещании по исполнению гособоронзаказа заявил Президент России Владимир Путин.

«Важно и впредь четко, в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники, особенно с длительными технологическими циклами производства», — подчеркнул он.

Как уточнил Президент РФ, это прежде всего касается строительства и модернизации «20 надводных кораблей дальней морской зоны. Осуществлена поставка в Воздушно-космические силы 145 новых и модернизированных воздушных судов».

Помимо этого, глава государства призвал участников совещания отдельно затронуть вопрос увеличения возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения.

По данным Президента России, в прошлом году выполнение гособоронзаказа составило 99,8%, что является «хорошим показателем».