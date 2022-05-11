Путин призвал серьезно отнестись к отбору компаний — резидентов «Сириуса»

Необходимо максимально внимательно подойти к отбору компаний — резидентов федеральной территории образовательного центра «Сириус» в Сочи и ввести четкие требования для оценки эффективности их деятельности. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Хотел бы подчеркнуть: вопрос не в том, чтобы „застолбить место“ в парке IT- и биотехнологий, построить какой-то красивый офис, что тоже важно, разумеется. Но если бизнес приходит работать в „Сириус“, то он прежде всего должен обеспечить по-настоящему прорывные решения и коммерческие успехи, коммерчески успешные продукты», —сказал глава государства на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».

Путин напомнил, что «Сириус» призван сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета страны и поэтому чрезвычайно важно выполнить все планы по созданию на его базе мощного инновационного центра и исследовательских лабораторий.

Вместе с руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой российский лидер посмотрел, как развивается спортивная инфраструктура и посетил новый корпус «Спорт» на базе «Сириуса».

«Безусловно, энергия, можно сказать, смелость молодых людей будут помогать созданию новых смыслов, новых идей и новых решений. А „Сириус“ послужит яркой путеводной звездой, будет соответствовать своему названию и будет этой путеводной звездой для наших молодых талантливых людей, причем не только в горизонте текущего десятилетия, но и на весь XXI век», — убежден Путин.