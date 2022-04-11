Путин призвал сдержать рост стоимости проезда в общественном транспорте

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов поручил избежать увеличения стоимости проезда в общественном транспорте, включая междугородний. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> о сдерживании роста стоимости проезда на транспорте общего пользования в городском, пригородном и междугородном сообщении <…>», — сказано в перечне поручений.

Глава государства также поставил задачу внести в законодательство РФ необходимые изменения для ускорения сроков проектирования и строительства приоритетных объектов инфраструктуры.

Ответственными назначены Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатели комиссий Госсовета РФ. Срок исполнения — до 15 июля 2022 года.