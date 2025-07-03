Путин призвал сделать традиционную большую семью вдохновляющим трендом

Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» обратился к его участникам с призывом содействовать популяризации традиционной многодетной семьи. Его слова приводит ТАСС.

Путин выразил уверенность, что представители самых разных сфер, обладая творческим подходом и креативным мышлением, смогут найти эффективные способы пропаганды семейных ценностей, материнства и детства.

Глава государства подчеркнул, что именно такие люди способны превратить идею большой традиционной семьи в современный и вдохновляющий тренд развития страны, и призвал присутствующих сделать это одним из приоритетов.

Поддержка традиционных ценностей соответствует целям национального проекта «Семья».

Раис РТ Рустам Минниханов неоднократно указывал на приоритетный характер поддержки семей и защиты семейных традиционных ценностей.

«Поддержка семей – неизменный приоритет в нашей работе. Семья - основа нашего многонационального государства, надежный тыл и опора для каждого человека. Она укрепляет традиционные ценности, сохраняет преемственность поколений», - сказал Минниханов.