Путин призвал сделать более открытыми механизмы участия граждан в жизни России

Механизмы участия российских граждан в жизни страны необходимо сделать более открытыми. Это касается, в числе прочего, прямой демократии и принципов народовластия, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Убежден, чтобы быть сильными и независимыми, конкурентоспособными, нам нужно совершенствовать, делать более справедливыми и открытыми механизмы участия граждан в жизни страны», — сказал глава государства, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Только опираясь на творческий потенциал народа, можно добиться необходимых результатов, убежден Путин.