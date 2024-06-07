Путин призвал Сбер и ВТБ «не высасывать все деньги из банков, как пылесосы»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не хотелось бы, чтобы Сбер и ВТБ «высасывали, как пылесосы, деньги из других банков».

Как пояснил российский лидер, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, в 2024-м появится сберегательный сертификат. Этот финансовый инструмент поможет россиянам хранить деньги в банках дольше 3-х лет и получать с вклада все это время высокие проценты, пишет ТАСС.

Путин отметил, что, конечно, сейчас ставки по депозитам достаточно солидные, а ведущие кредитные организации еще и подгоняют эту планочку все выше. Президент согласен: для вкладчиков это, конечно, в плюс, но при этом он призывает Германа Грефа и Андрея Костина (главы Сбера и ВТБ), не высасывать все деньги из других банков, как пылесосы.

Экономический форум, проходящий в Питере, продлится еще 8 июня. На этом мероприятии, в частности, затронули тему основы многополярного мира и формирования новых точек роста. На форуме встретятся МСП, креативный бизнес, а также пройдет Молодежный день ПМЭФ и многое другое.