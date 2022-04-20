Путин призвал российских дизайнеров одежды занять места зарубежных брендов

Если с российского рынка уходят западные бренды одежды, это место стоит занять отечественным дизайнерам и производителям. И государство готово помочь им в этом, подчеркнул на заседании набсовета платформы «Россия — страна возможностей» Президент России Владимир Путин.

«Если с нашего рынка кто-то уходит, то, безусловно, свято место пусто не бывает, и мне бы очень хотелось, чтобы именно отечественные производители и дизайнеры заняли это место», — заметил глава государства.

Он напомнил, что государство приняло ряд мер поддержки отечественного бизнеса, в частности производителей и дизайнеров одежды. К тому же в текущей ситуации одежда — это успешный вариант для импортозамещения.

«Конечно, сейчас нужно больше внимания, времени и денег, больше поддержки со стороны государства направить на создание соответствующих материалов, тканей, оборудования. Но все-таки в основе успеха вашего вида деятельности (дизайн одежды) лежит творческое начало», — приводит слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.