Путин призвал российские компании готовиться к нефтяному эмбарго

Российские компании должны быть готовы к возможному нефтяному эмбарго. Его введение включено в очередной пакет санкций Евросоюза, напомнил Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Кабмина.

«На днях, как известно, Евросоюз ввел очередной санкционный пакет против России с нефтяным эмбарго. К данному решению отечественные компании должны быть уже готовы. О перспективах таких ограничений мы и раньше говорили на прошлом совещании по ТЭКу», — заметил он.

Однако, добавил Путин, это не мешает росту производства нефти в России. Так, в июне уровень добычи нефти с газовым конденсатом достиг отметки в 10,7 млн баррелей/сутки. Это на 0,5 млн больше майского уровня.

«С начала года уровень добычи нефти превысил показатель предыдущего года на 3,5%. Добыча газа за период с января по май сократилась, но незначительно — всего на 2%», — уточнил Президент.

В заключение Владимир Путин заявил, что российские производители ответственно относятся к выполнению взятых обязательств. Лихорадка же на мировом рынке связана с действиями Запада, который призывает страны отказаться от российских ресурсов.