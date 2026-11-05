Путин призвал Росфинмониторинг ужесточить контроль за подозрительными операциями

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ужесточать контроль за подозрительными операциями на рынке, а для добросовестных участников – упрощать процедуру финансового мониторинга.

«Необходимо упрощать процедуры в то же время для добросовестных участников рынка. И одновременно ужесточать контроль за подозрительными операциями», – сказал глава государства, выступая в Государственном Кремлевском дворце по случаю 25-летия Росфинмониторинга (цитата по РИА Новости).

Путин также заметил, что как международные криминальные группировки, так и зарубежные спецслужбы применяют самые современные технологии. «Используют криптовалюты и другие платежные инструменты для прикрытия преступных и теневых расчетов», – пояснил он.

При этом Президент добавил, что всё чаще в преступные схемы пытаются втянуть несовершеннолетних. В сложившихся условиях Росфинмониторингу следует эффективно использовать инструменты финансовой разведки и активно внедрять технологии искусственного интеллекта, чтобы видеть опасности на дальних подступах, убежден он.

Вместе с тем Путин высоко оценил выстроенную службой современную и эффективную систему по противодействию легализации преступных доходов. По его мнению, российская финансовая разведка работает на уровне лучших мировых стандартов, а в чем-то их даже превосходит.

Он также назвал безусловным приоритетом завершение создания национальной концепции финансовой безопасности, а развитие отечественной «антиотмывочной системы» счел важнейшей работой по обеспечению интересов государства