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Общество
18 января 2023  16:40

Путин призвал решить проблему очередей в детские сады

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Все желающие устроить своих детей в детские сады должны получить возможность сделать это без очередей, решить этот вопрос нужно во всех регионах страны. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля. 

«Думаю, что в этом году, в следующем точно, желательно в этом, по всем регионам решить эту задачу — чтобы все 100% желающих могли отдать своих детей в детские сады, детские дошкольные образовательные учреждения», — подчеркнул глава государства во время посещения предприятия воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

Путин обратил внимание на то, что на сегодняшний день проблема дошкольного образования полностью решена в 64 регионах России.

При этом задачу обеспечить всех детей во всех субъектах, включая Татарстан, местами в детских садах до конца 2023 года Президент РФ поставил еще в августе 2021-го. 

 

 

 

#Владимир Путин #детские сады #Общество
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