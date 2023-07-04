Путин призвал реформировать антитеррористическую структуру ШОС

Региональную антитеррористическую структуру Шанхайской организации сотрудничества нужно преобразовать в универсальный центр противодействия всем угрозам в регионе, заявил на саммите организации Президент РФ Владимир Путин.

«Приоритетом ШОС должны оставаться и антитеррор, противодействие экстремизму и религиозному радикализму, пресечение наркотрафика и других видов контрабанды, борьба с бандитскими формированиями», — цитирует его «Интерфакс».

Президент предупредил о том, что на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру увеличивается конфликтный потенциал, возникают проблемы с продовольственной и экологической безопасностью. По словам Путина, все эти проблемы Россия ощущает непосредственно и на себе.

Он заверил, что ШОС несмотря ни на что остается привержена созданию справедливого многополярного порядка в мире, основанного на международном праве, общепризнанных принципах сотрудничества суверенных государств при координирующей роли ООН.