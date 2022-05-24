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Транспорт
24 мая 2022  16:26

Путин призвал развивать транспортную инфраструктуру, исходя из актуальных потребностей

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Президент России Владимир Путин заявил, что в развитии транспортной инфраструктуры нужно отталкиваться от текущих потребностей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Считаю правильным отказаться от инерционного сценария при развитии транспортной инфраструктуры, когда, исходя из текущих потребностей – только из текущих, оценивается грузовая база, а затем, отталкиваясь от этих оценок, проектируются и строятся маршруты, закладывается их мощность: потом ее не хватает», - сказал Путин на совещании по развитию отдельных  транспортных направлений, добавив, что при «статичной логике Россия всегда будет догоняющей» и пропускной способности всегда будет не хватать.

Он отметил, что инфраструктура должна ориентироваться на требования завтрашнего дня, открывать пространство возможностей для деловой инициативы. 

«И практика показывает: как только появляются новые коридоры, обязательно появляются и грузы, которые по ним пойдут», - пояснил глава государства. 

По словам Президента, сейчас, когда конъюнктура на мировых рынках динамично меняется и вся глобальная экономическая активность переключается с Запада на более интересные, растущие регионы, уделить внимание этим вопросам особенно важно.

 «Но важно видеть и понимать эту перспективу, прокладывать новые маршруты и готовить транспортные проекты, что называется, с запасом по мощности», - подчеркнул российский лидер. 

Уже на стадии проектирования нужно закладывать все возможности для расширения и модернизации инфраструктуры в сжатые сроки и с минимальными затратами, добавил Путин. 

Ранее в Минтранс РФ заявили о том, что антироссийские санкции нарушили всю существовавшую логистику и теперь Россия выстраивает новые логистические коридоры. 

#Владимир Путин #транспорт
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