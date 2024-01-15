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Руc Тат
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СВО 15 января 2024 19:39

Путин призвал развивать систему социальных гарантий для участников СВО

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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников открытия Форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим». Он подчеркнул, что развитие системы соцгарантий, медицинской помощи и реабилитации для военнослужащих — это общая задача.

«И конечно, ключевой приоритет — создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Путин отметил, что значимым вкладом ветеранов стало воспитание молодежи, участие в образовательных, гуманитарных и просветительских проектах. Ветеранское движение, подчеркнул он, объединяет мужественных и неравнодушных людей.

#Владимир Путин #спецоперация #ветераны
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