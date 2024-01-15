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Путин призвал развивать систему социальных гарантий для участников СВО
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников открытия Форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим». Он подчеркнул, что развитие системы соцгарантий, медицинской помощи и реабилитации для военнослужащих — это общая задача.
«И конечно, ключевой приоритет — создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.
Путин отметил, что значимым вкладом ветеранов стало воспитание молодежи, участие в образовательных, гуманитарных и просветительских проектах. Ветеранское движение, подчеркнул он, объединяет мужественных и неравнодушных людей.
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