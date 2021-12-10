Путин призвал расширить возможности проекта «Путешествую без Covid-19»

Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета предложил расширить возможности и географию мобильного приложения «Путешествую без Сovid-19», сообщает пресс-служба Кремля.

«Кстати, помимо государств ЕврАзЭС, оно используется и в других странах: в Азербайджане, в Молдавии, Таджикистане и Узбекистане», — сказал он.

Глава государства считает, что это поможет меньше ограничивать мобильность людей во время эпидемии.

Вся информация о правилах въезда в различные страны ЕАЭС предоставляется пользователям в приложении. Там также можно найти ближайшую удобную лабораторию для сдачи ПЦР-теста и записаться на анализ. Результаты тестов также отображаются прямо в приложении.