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Путин призвал расширить доступность космических сервисов для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо в кратчайшие сроки расширить доступность ключевых космических сервисов для граждан, бизнеса и органов власти. Об этом он заявил на совещании, которое прошло на площадке ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве.
«В короткие сроки нам нужно существенно расширить для граждан, бизнеса, органов власти всех органов доступность ключевых космических сервисов. Имею в виду покрытие качественной связью всей территории нашей страны, а также геоинформационные продукты и технологии в области дистанционного зондирования Земли», — заявил глава государства.
Он подчеркнул, что подобные сервисы помогают более эффективно решать задачи в сфере экологии и климата, развивать территории и расширять транспортно-логистические коридоры, в том числе Северный морской путь.
Путин добавил, что применение космических услуг в разы увеличивает динамику развития потенциала компаний и целых секторов экономики страны, в том числе таких перспективных, как робототехника, экономика данных, а также беспилотного транспорта.
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