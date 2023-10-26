Путин призвал расширить доступность космических сервисов для граждан и бизнеса

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо в кратчайшие сроки расширить доступность ключевых космических сервисов для граждан, бизнеса и органов власти. Об этом он заявил на совещании, которое прошло на площадке ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве.

«В короткие сроки нам нужно существенно расширить для граждан, бизнеса, органов власти всех органов доступность ключевых космических сервисов. Имею в виду покрытие качественной связью всей территории нашей страны, а также геоинформационные продукты и технологии в области дистанционного зондирования Земли», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что подобные сервисы помогают более эффективно решать задачи в сфере экологии и климата, развивать территории и расширять транспортно-логистические коридоры, в том числе Северный морской путь.

Путин добавил, что применение космических услуг в разы увеличивает динамику развития потенциала компаний и целых секторов экономики страны, в том числе таких перспективных, как робототехника, экономика данных, а также беспилотного транспорта.