Путин призвал проработать вопрос о выстраивании системы оплаты труда медиков

Нужно тщательно продумать выстраивание системы оплаты труда в медицинской отрасли. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время открытия новых объектов здравоохранения в регионах страны, сообщает РИА Новости.

«Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Мы с Татьяной Алексеевной (Голиковой, профильным вице-премьером — прим. Т-и) уже много раз на этот счет говорили. Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но ее нужно выстраивать соответствующим образом», — сказал глава государства, принимая участия в церемонии по видеосвязи.

По словам Путина, развитие системы здравоохранения — это одно из фундаментальных направлений в деятельности на всех уровнях: от муниципалитета до федерального. «За последние годы мы постоянно увеличиваем объем финансирования на эти цели, и он будет увеличиваться в ближайшее время, в ближайший год», — пообещал он.

Российский лидер также заверил, что власти страны сделают всё возможное для улучшения качества оказания медицинской помощи, добавив, что в этом направлении работы важно всё: и кадры, и техника, и современные технологии.