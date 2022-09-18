Путин призвал президентов Кыргызстана и Таджикистана не допустить эскалации

Президент России Владимир Путин обсудил обстановку на киргизско-таджикской границе со своими коллегами из Кыргызстана и Таджикистана — Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер «призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами».

Путин также подтвердил готовность РФ оказывать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности на границе двух стран. Стороны условились о продолжении контактов.

Бои на границе Кыргызстана и Таджикистана начались утром в пятницу, 16 сентября. Столкновения шли практически на всем протяжении границы, стороны использовали артиллерию, включая РСЗО, бронетехнику, вертолеты и дроны.

К ночи было достигнуто соглашение о прекращении огня, но в субботу, 17-го числа, бои возобновились. Обе страны обвинили друг друга в нарушении соглашения. Сейчас обстановка на границе продолжает оставаться напряженной.

Не все участки границы между Кыргызстаном и Таджикистаном делимитированы и демаркированы, из-за чего между этими государствами регулярно возникают конфликты.