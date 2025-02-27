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Политика 27 февраля 2025 16:00

Путин призвал пресекать попытки расколоть общество по признакам нации и религии

Путин призвал пресекать попытки расколоть общество по признакам нации и религии

Любые попытки расколоть российское общество необходимо пресекать. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на итоговом заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

«Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить, расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий», – подчеркнул российский лидер (цитата по РИА Новости).

«Мы с вами хорошо понимаем, что это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство», – добавил Путин, обращаясь к участникам заседания коллегии.

#Владимир Путин #межнациональные отношения
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