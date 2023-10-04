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Путин призвал помочь «наверстать упущенное» учителям из новых регионов
Президент России Владимир Путин встретился по видеосвязи с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года — 2023» и победителями других профессиональных соревнований федерального масштаба. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Он поздравил их с достигнутыми результатами и призвал их не останавливаться на достигнутом. По его мнению, инициативы участников конкурсов, получившие такое признание, должны получить продвижение.
«Отрадно, что теперь в дружную команду участников, финалистов конкурсов входят и педагоги Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. Поддержка систем образования в этих регионах чрезвычайно важна. Мы уделяем и, безусловно, будем уделять ей особое внимание», — подчеркнул глава государства.
Он призвал участников встречи помочь коллегам «наверстать упущенное», создать условия, при которых педагоги и школьники из новых регионах смогут в полной мере ощутить себя частью единого образовательного пространства России.
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