Путин призвал партии поддержать выдвижение участников СВО на выборах

В России запущена кадровая программа «Время Героев» для участников специальной военной операции. Важно поддержать этих людей, которые готовы служить своей стране и служат уже сейчас, не жалея здоровья и жизни. Об этом в ходе встречи с членами Совета законодателей в Санкт-Петербурге заявил Президент Владимир Путин.

«Это солдаты, офицеры, показавшие в боевой обстановке настоящий характер, лидерские, высокие человеческие качества. Уверен, что так же достойно они проявят себя и в будущей работе в органах власти, в области образования, наставничества — на ведущих позициях во всех сферах. Очень рассчитываю, уважаемые коллеги, что и политические партии будут активно выдвигать и поддерживать таких кандидатов в ходе избирательной кампании на всех уровнях», — подчеркнул глава государства.

Президент уверен, что именно из этой среды важно черпать кадры. Однако важно, чтобы бойцы, участники программы были готовы развиваться в новом виде деятельности. На основании этого, а также способностей и желания конкретного человека должно приниматься соответствующее решение, заключил Путин.