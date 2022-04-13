Путин призвал оперативно обеспечить Арктику всеми необходимыми товарами и услугами

Арктика должна быть снабжена всеми необходимыми товарами и услугами в полном объеме. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Всем ответственным ведомствам, задействованным в Арктике, надо грамотно и быстро переналадить работу, прежде всего чтобы бесперебойно обеспечивать жителей арктических территорий, вахтовиков, предприятия и социальные объекты региона продовольствием и медикаментами, топливом, стройматериалами, оборудованием, тем более что уже совсем скоро начинается период северного завоза», — сказал глава государства на совещании, посвященном развитию Арктической зоны.

Он напомнил, что в результате действий недружественных стран ряд транспортных, логистических цепочек оказался нарушен и возник ряд трудностей. Однако Россия обладает всеми ресурсами для того, чтобы быстро найти альтернативные решения, убежден Президент.

Российский лидер распорядился оперативно подготовить перечень и график движения задействованных в завозе судов и обеспечить их приоритетный выход из портов, а также более активно использовать воздушный транспорт.

«Предлагаю подумать над тем, чтобы определить единого оператора в сфере морской доставки грузов северного завоза с использованием ледокольной проводки и в целом четко обозначить координатора северного завоза, которым может стать одно из ведомств — со всеми полномочиями, разумеется, и ответственностью», — подчеркнул Путин, отметив, что предложения по данному вопросу нужно подготовить сегодня.