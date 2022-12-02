Путин призвал оказать пострадавшим в ходе спецоперации всестороннюю поддержку

Офицеры, которые получили тяжелые ранения в ходе специальной военной операции на Украине, должны быть обеспечены качественной медицинской помощью и социальной реабилитацией, заявил Президент РФ Владимир Путин. Он призвал Правительство страны на всех уровнях уделять этим людям особое внимание.

«Эти люди — настоящие мужчины, защитники нашей страны, наши герои — с честью, доблестно выполняли свой воинский долг. Теперь наша задача — выполнить свой долг перед ними», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Сегодня Президент в режиме видеоконференции принял участие во встрече с людьми с инвалидностью и представителями общественных организаций. По словам российского лидера, отношение к людям с особенностями здоровья во всем мире — это показатель зрелости общества, его человеческой и гражданской ответственности.

«И мы видим, что в современной России это отношение изменилось и продолжает меняться в лучшую сторону. Общество, государство больше не замалчивают проблемы людей с инвалидностью, не пытаются отвернуться и закрыть глаза, а, напротив, уделяют этим темам все больше и больше внимания», — отметил он.

Путин обратил внимание, что огромный вклад в эту работу вносят общественные организации и благотворительные фонды. Многие такие проекты получают и финансовую поддержку своей деятельности от государства, в том числе по линии Фонда президентских грантов.