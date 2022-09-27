Путин поручил оказать поддержку семьям мобилизованных сельхозработников

Необходимо оказать поддержку семьям работников сельскохозяйственных предприятий, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, заявил Президент России Владимир Путин.

«Отдельно хочу обратиться и к главам регионов, руководителям сельхозпредприятий. В рамках частичной мобилизации призываются, в том числе, и работники сельского хозяйства. Необходимо оказать поддержку их семьям. Прошу уделить особое внимание этому вопросу», – сказал глава государства на совещании о ходе сезонных полевых работ.

Он обратился не только к губернаторам, принимающих участие в заседании по видеосвязи, но и ко всем руководителям субъектов РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин напомнил, что на фоне спецоперации и референдумов на Донбассе никто не отменял известный, простой и фундаментальный закон, который укладывается в очень простую и известную фразу «Хлеб – всему голова».

«И, может быть, в таких условиях, в которых мы живем сейчас, этот закон является одним из важнейших – с учетом того, что еще и в мире происходит на продовольственных рынках. Поэтому я выражаю слова благодарности за то, что сделано до настоящего момента», – подчеркнул российский лидер в завершении совещания.