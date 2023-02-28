Путин призвал обеспечить дополнительную поддержку семьям сотрудников ФСБ, погибших в СВО

В рядах ФСБ есть потери в ходе спецоперации на Украине. Обеспечить дополнительную поддержку их семьям на коллегии ведомства поручил сегодня Президент России Владимир Путин. Заняться помощью родственникам погибших должно руководство Федеральной службы безопасности.

«К сожалению, уважаемые товарищи, мы знаем об этом, к сожалению, есть потери и в наших рядах. Руководство ФСБ должно сделать все, чтобы дополнительно поддержать семьи наших погибших боевых товарищей. Мы всегда будем помнить их героизм и мужество», – заявил он, обращаясь к участникам мероприятия. (цитата по ТАСС)

Он подчеркнул, что в ходе СВО сотрудники ФСБ решали сложные и нестандартные задачи, прикрывали границу России.