Путин призвал «ничего не завышать» при оценке перспектив экономики России

Оценка перспектив российской экономики должна основываться на реальных показателях. Ничего занижать и завышать при этом не нужно, заявил сегодня Президент России Владимир Путин.

2022 год оказался сложным для экономики страны, однако возникшие риски в значительной мере удалось преодолеть, несмотря на то что РФ столкнулась с ними впервые.

«Я скажу самое главное: мы примерно понимаем, какие риски у нас будут в 2023 году. То есть в 22-м мы их не знали, не понимали, но тем не менее мы через них прошли», — подчеркнул он на совещании по экономическим вопросам.

При этом, если риски понятны, то проходить через них нужно более эффективно, чем в прошлом году. «И здесь очень важно объективно оценивать все события. Очень важно ничего не завышать, не занижать, не преувеличивать, но и не преуменьшать», — подчеркнул Путин.