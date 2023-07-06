Путин призвал глав регионов «не жадничать» и помогать семьям участников СВО

Фото: пресс-служба Кремля.

Нужно помогать семьям военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции и не жалеть на это средств, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам главы региона, за прошлый год на поддержку семей участников СВО и работу с ними направили 3,8 млрд рублей, на решение вопросов мобилизации было потрачено 683 млн. Для детей военнослужащих также обеспечили места в детских садах, горячее питание.

«Выплаты погибшим – три миллиона в семью сразу отдаем. Если парня ранили не тяжело, 500 тысяч, если с увечьями, то миллион. Если награжден государственной наградой, то миллион платим», – доложил Владимиров.

«Здесь жадничать не нужно, надо помогать семьям», – ответил Путин, заслушав его доклад.