Путин призвал не допустить искажения истории при преподавании в школе

Преподавание истории в школе не должно быть искажено – прежде всего учащимся нужно передать нравственный и культурный код российского народа. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

«Прежде всего нужно передать ребятам нравственный, культурный код нашего народа. Исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности, извращенное толкование истории», – цитирует главу государства РИА Новости.