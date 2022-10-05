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Официальная хроника
5 октября 2022  15:54

Путин призвал не допустить искажения истории при преподавании в школе

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Преподавание истории в школе не должно быть искажено – прежде всего учащимся нужно передать нравственный и культурный код российского народа. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

«Прежде всего нужно передать ребятам нравственный, культурный код нашего народа. Исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности, извращенное толкование истории», – цитирует главу государства РИА Новости.

#Владимир Путин
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