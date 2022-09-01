Путин призвал не делать из Российского движения молодежи привилегию или обязаловку

Российское движение детей и молодежи не должно стать обязаловкой для молодого поколения, но и в разряд привилегии входить не должно. Об этом на первом заседании набсовета движения рассказал Президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что движение создавалось по инициативе школьников, и очень важно, чтобы оно и дальше опиралось на мнения детей, не противоречило их устремлениям и мечтам.

«Поэтому основная задача взрослых — помогать и поддерживать ребят, быть для них равноправными партнерами, выстраивать организацию по тем правилам, которые предлагают сами участники движения, и вместе действовать так, чтобы консолидировать лучшие молодежные и детские проекты, чтобы участие в них было доступно абсолютно всем — и детям, и подросткам», — заметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что движение должно развиваться не только в больших городах, но и в селах и даже самых отдаленных территориях страны. В связи с этим перед его организаторами встает важная задача — инфраструктура, места, где дети будут собираться и реализовывать свои проекты.

«При этом особо отмечу: ключевой принцип движения — это добровольность участия. Здесь, конечно, не место какой бы то ни было „обязаловке“, это должно быть абсолютно исключено. Ребенок должен присоединяться к движению, потому что ему там интересно, а не потому что ему кто-то „предложил“ или „рекомендовал“, тем более заставил. Это совершенно неуместно», — считает Путин.

Важно, чтобы движение объединяло детей, помогало им действовать сообща, встречаться с ребятами из других регионов. Кроме того, необходимо привлечь к участию школьников из ДНР и ЛНР.

Также Президент России предложил обратить внимание на кадровое обеспечение движения. По его мнению, к работе здесь нужно привлекать лишь тех, кто станет для детей товарищами, проводниками во взрослый мир, поможет им разобраться в информационных потоках, чтобы отсечь все ложное и показное, а также привить любовь к истинным ценностям — семье, дружбе, любви к Родине, самореализации и развитию.

«С учетом потенциальных масштабов движения, широты тематик, участия детей и молодых людей разных возрастов в ближайшее время потребуется значительное количество профессионалов и увеличение числа людей, которые работают по этому направлению. В движение должны приходить люди, которые горят желанием работать с детьми, заниматься их развитием и воспитанием, понимают значимость этой работы и отдают себе отчёт, какая ответственность на них лежит», — добавил он.