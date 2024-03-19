Путин призвал наращивать боевые возможности пограничников на Черном море

Боевые возможности пограничников нужно наращивать как на суше, так и на море, в первую очередь, в Черноморском регионе. Об этом заявил Президент Владимир Путин на коллегии ФСБ. Трансляция прошла в телеграм-канале ТАСС.

«Хочу поблагодарить всех, кто сражается сейчас в одном строю, защищая наших граждан и границу РФ. Я отмечаю, что действия на этом направлении, действительно, являются слаженными, скоординированными, и это дает свой результат. Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов, эффективность мобильных групп, причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях. Прежде всего это касается сегодня Черного моря», – сказал глава государства.

Он также заявил, что в поле постоянного контроля и внимания ФСБ должно оставаться и обеспечивание экономической безопасности и противодействие коррупции. По мнению Путина, в координации с другими ведомствами необходимо повышать уровень безопасности банковской и финансовой системы.